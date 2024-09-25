Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, savaşın seyrine dair değerlendirmeler ve barış çabaları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diyalog yoluyla yürütülecek çabalara olan inancını yineledi.

Türkiye ve Ukrayna ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy’nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar masaya yatırıldı. İki lider, ekonomik ve ticari işbirliklerinin arttırılması için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşının seyri

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri, devam eden Ukrayna-Rusya savaşının durumu oldu. Erdoğan, savaşın yalnızca Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak sona erdirilebileceğine inandığını belirtti. Bu bağlamda, Türkiye’nin barış sürecine yönelik katkılarının artarak devam edeceği mesajını verdi.

Barış çabaları ve arabuluculuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı bir barış için Türkiye'nin her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu ifade etti. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması ve iki ülke arasında bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülen gayretlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu girişimlerin, global gıda güvenliği açısından da kritik bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Görüşme, Türkiye'nin uluslararası arenada arabuluculuk rolünü sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Erdoğan ve Zelenskiy’nin diplomasi odaklı bu buluşması, bölgesel ve küresel barış için atılacak adımlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.