Uşak Üniversitesi, Filistin Polytechnic Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ikili işbirliği ve Erasmus+ ICM KA171 Projesi kapsamında Filistinli tıp öğrencilerini staj yapmak üzere kabul etti. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Filistinli öğrencilerin üniversitelerinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin Filistin halkına olan desteğini de vurguladı.

Uluslararası işbirlikleri güçleniyor

Uşak Üniversitesi'nin uluslararası işbirliklerine verdiği önem, Filistin Polytechnic Üniversitesi ile yapılan anlaşmalarla daha da pekişiyor. Rektör Savaş, “Tıp eğitimi alan bu pırıl pırıl öğrencilerimiz, yaptığımız anlaşmalar sayesinde 3 yıldır üniversitemizde staj yapıyorlar” dedi. İlk yıl 9 öğrenciyle başlayan staj programı, geçen yıl 10 öğrenciye ve bu yıl 16 öğrenciye ulaşmış durumda.

Filistinli öğrencilerin staj yaptığı bölümler arasında Acil Tıp, Nöroloji, Genel Cerrahi ve Ruh Sağlığı yer alıyor. Ekim ayında ise 13 öğrencinin daha geleceği belirtildi. Rektör Savaş, “Öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçları konusunda her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

Öğrencilerden teşekkür mesajı

Uşak Üniversitesi’nde staj yapan Filistinli öğrenciler, kendilerine sunulan fırsatlar için minnettarlıklarını dile getirerek, “Uşak Üniversitesi’nde ve Türkiye’de bulunmak bizim için önemli bir deneyim. Türkiye’nin Filistin halkına olan desteği, bizim için çok değerli” şeklinde ifadelerde bulundular.

Katılımcılar

Etkinliğe Uşak Üniversitesi yönetimi ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de katıldı. Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı ve Erasmus+ Koordinatörleri, programın önemine dikkat çekerek, Filistinli öğrencilerin Türkiye’deki eğitim hayatlarının güçlenmesine katkı sağlıyor.