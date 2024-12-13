TRT World Forum 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail’le ticaretin sürdüğünü belirterek protestoda bulunan dokuz genç hakkında, yasa dışı eylem gerekçesiyle hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kongre Merkezinde 29 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen TRT World Forum 2024’te, Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR'ın CEO'sunun konuşması sırasında, protesto amacıyla salona giren dokuz genç, İsrail ile yapılan petrol ticaretine tepki gösterdi.

Eylem sırasında gençler, “STOP FUELING GENOCIDE” (Soykırımı Körüklemeyi Bırakın) yazılı dövizlerle ve "Gemiler Gazze'ye, Hayfa'ya değil" şeklinde sloganlar atarak salonu protesto ettiler. Bunun yanı sıra, “Siyonistler, faaliyetlerinizi denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" gibi söylemlerle dikkat çektiler. Görevliler tarafından salon dışına çıkarıldıkları sırada, protestocular “Vicdan gemisine neden izin verilmiyor?” diyerek tepkilerini sürdürdüler.

İsrail ile ticaretin devam ettiğini söyleyen bir kişi de Erdoğan’a “Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürürken gemiler Gazze'ye bomba taşıyor” diye seslendi.

Protestocuya sinirlenen Erdoğan ise “Yavrum, Siyonistlerin buradan ağzı olma” diye yanıt verdi.

Altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Savcılık, dokuz gencin gösterilerinin yasal olmayan bir protesto olduğu gerekçesiyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla dava açtı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, gençlerin protestolarının “yasa dışı eylem” olarak değerlendirildiği ve bu sebeple altı aydan üç yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

İddianamede, protestoların yasal bir izin olmadan gerçekleştirildiği, bunun da yasal olmayan bir eylem teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, protestocuların “Soykırımcılarla işbirliği yapanları TRT Forum’una davet ediyorlar” gibi ifadelerle sloganlar atmalarına rağmen, yapılan uyarılara aldırmayıp eylemlerine devam ettikleri ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dokuz gencin her birini ayrı ayrı suçlu sayarak, altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Dava süreci, 27 Mart 2025'te yapılacak ilk duruşma ile başlayacak.