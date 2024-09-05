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Geçen sezon koç Erdem Can'ın ayrılığının ardından takımı devralan Mijatovic, sezon sonunda Efes ile 2 yıllık baş antrenör sözleşmesi imzalamıştı.

Mijatovic, 2010'dan beri Efes'te asistan koç olarak görev yapmış, 2017-2023 yılları arasında Ataman’ın asistanlığını üstlenmişti.

Eski asistanı ve Anadolu Efes 'in yeni koçu Tomislav Mijatovic ile bir fotoğraf paylaşan Ataman, "2024-25 EuroLeague finalinde sizleri bekliyorum çocuklar" notunu düştü.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman , Instagram'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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