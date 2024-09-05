Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Instagram'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Karşıyaka'da transferler duyuruldu Karşıyaka'da transferler duyuruldu

Eski asistanı ve Anadolu Efes'in yeni koçu Tomislav Mijatovic ile bir fotoğraf paylaşan Ataman, "2024-25 EuroLeague finalinde sizleri bekliyorum çocuklar" notunu düştü.

Ergin Ataman

Mijatovic, 2010'dan beri Efes'te asistan koç olarak görev yapmış, 2017-2023 yılları arasında Ataman’ın asistanlığını üstlenmişti.

Geçen sezon koç Erdem Can'ın ayrılığının ardından takımı devralan Mijatovic, sezon sonunda Efes ile 2 yıllık baş antrenör sözleşmesi imzalamıştı.

Editör: Engin Keskin