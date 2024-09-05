Yürürlüğe girdikten sonra sokakta köpek katliamına yol açan sokak hayvanlarıyla ilgili AK Parti'nin hazırladığı TBMM Genel Kurulundan geçirdiği yasasının iptali için yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), iptal isteminin esastan görüşülmesine karar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddelik “160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu.
AK Parti’nin büyük tartışmalarla TBMM Genel Kurulundan geçirdiği yasa düzenlemesi bugün AYM’nin gündemine geldi. Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM ilk inceleme kararında davanın esastan görüşülmesine karar verdi. Kararda tarih belirtilmedi.
AYM ayrıca, “yürütmeyi durdurma” talebinin de esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'nin önünde yaptığı açıklamada, 17 maddelik yasanın yürütme maddelerinin dışındaki 16 maddesinin iptalini talep ettiklerini belirtmişti.
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