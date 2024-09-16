Ülkemizde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut, Temmuz 2023'de İngiliz ekibi Cardiff City'nin başına geçmişti.

Geçen sezon transfer penceresinin kapalı olan İngiliz ekibiyle başarılı performans sergileyen Erol Bulut için bu sezon ise kabus gibi geçiyor. Championship ekibinde Cardiff City ile beş maç sonunda sadece bir puan toplayabilen teknik adam ile yolların ayrılması bekleniyor.

Son 35 yılın en kötüsü

TalkSport'ta yer alan habere göre, Cardiff City yönetimi başarılı teknik adamın görevine son vermeyi düşünüyor. Ligde oynanan ilk beş maçta sadece bir puan toplanması Cardiff City'nin son 35 yıldaki en kötü performansı oldu.