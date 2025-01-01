2024 yılının son gecesinde İzmirli müzikseverler, sevilen sanatçı Ersay Üner’in performansıyla unutulmaz bir yılbaşı kutlaması yaşadı. Şehrin en popüler mekanlarından biri olan Mumlu Meyhane, bu özel gece için hem müzik hem de lezzet dolu bir program hazırladı.

Ersay Üner, sahnede sergilediği enerjik performansıyla konukları adeta büyüledi. "Tatlım Tatlım" ve "Prens ve Prenses" gibi hit şarkılarını seslendiren Üner, gece boyunca hayranlarının coşkusunu zirvede tuttu. Konuklar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Mumlu Meyhane’nin özenle hazırladığı yılbaşı menüsü de geceye damga vurdu. Zengin yemek seçenekleri ve özel sunumlarla misafirlerini ağırlayan mekan, lezzet ve eğlenceyi bir arada sundu. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Ersay Üner, yeni yıl kutlamasını dansöz eşliğinde yaparak geceye renk kattı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 2025 yılının ilk saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Mumlu Meyhane, hem müzikseverlerden hem de konuklarından tam not alarak İzmir’de yeni yıl eğlencesinin adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.