İzmir'in Konak ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde alkollü araç kullanarak kaza yapan stajyer sürücü, hem kazaya hem de yaşanan tartışmalara damga vurdu. Alsancak'ta Talatpaşa Bulvarı üzerinde, 23 yaşındaki Ç.T. (stajyer sürücü), kullandığı otomobil ile önündeki F.A.'nın idaresindeki araca arkadan çarptı. Kazanın ardından, aracından inen Ç.T., olay yerine gelen polis ekipleri ve öndeki aracın sürücüsüyle gergin anlar yaşadı.

137 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından, gazeteciler tarafından görüntülenen Ç.T., basın mensuplarına karşı da tepkili bir tavır sergiledi. Yapılan alkol testinde sürücünün 137 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, 3 yıldır stajyer olarak araç kullanan Ç.T.'nin, alkollü araç kullanmanın yanı sıra, kaza sonrası gösterdiği tavırlar da olayın çarpıcı boyutlarını gözler önüne serdi.

Yasal işlemler başlatıldı

Trafik polislerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada, Ç.T. bir kez daha polemik yarattı. Alkollü olduğu için ceza yazılan Ç.T., bu durumu da tepkiyle karşıladı. Ceza işlemi uygulanan sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.