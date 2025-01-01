Bugün Uşak'ta hava genel olarak az bulutlu ve soğuk. Öğleden sonra sıcaklık 6°C'ye düşerken, akşam saatlerinde daha da soğuyacak. Rüzgar hızları ise ortalama 12-14 km/sa civarında esiyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte 1 Ocak Çarşamba günü Uşak için daha detaylı hava durumu:

12.00 - 15.00 Beklenen Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık: 10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C Nem Oranı: %33 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 14 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 31 km/sa Günün ilk saatlerinde sıcaklık oldukça hafif. Az bulutlu bir hava hakim olacak, rüzgar ise hafif hızda esiyor. Nem oranı düşük olduğu için havadaki soğukluk daha az hissedilecek.

15.00 - 18.00 Beklenen Hava Durumu: Az Bulutlu Sıcaklık: 6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C Nem Oranı: %48 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 13 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 30 km/sa Sıcaklık düşmeye başlayacak ve 6°C'ye kadar inecek. Nem oranı biraz artacak, ancak hava hala az bulutlu kalacak. Rüzgar hızı çok fazla artmasa da zaman zaman hafif rüzgarlar hissedilecek.

18.00 - 21.00 Beklenen Hava Durumu: Az Bulutlu Sıcaklık: 4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C Nem Oranı: %55 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 12 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 26 km/sa Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek ve 4°C'ye kadar inmesi bekleniyor. Nem oranı biraz daha artacak. Akşamdan geceye geçerken soğuk hava kendini daha çok hissettirecek. Rüzgar biraz daha artacak ancak yine de çok güçlü olmayacak.

21.00 - 24.00 Beklenen Hava Durumu: Puslu Sıcaklık: 1°C Hissedilen Sıcaklık: 1°C Nem Oranı: %61 Rüzgar Yönü ve Hızı: Hafif rüzgar, ortalama 7 km/sa hızında. Maksimum Rüzgar Hızı: 22 km/sa Gece saatlerine gelindiğinde sıcaklık 1°C'ye kadar düşecek. Puslu bir hava oluşacak, nem oranı artacak. Gece boyunca rüzgar zayıf kalacak, ancak soğuk hava oldukça belirgin olacak.

