Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 23 yıl hapis cezası ile aranan V.Ö., polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan V.Ö., Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir aylık takibi sonucunda gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs ve suçları

V.Ö., hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Aranan şahıs, bu suçlardan dolayı uzun süreli bir ceza sürecine tabiydi.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.Ö.’yü yakalamak için bir aylık kapsamlı bir takip gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, şahsın hareketleri ve yerleşim yerleri hakkında detaylı bir izleme yapıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde saklandığı yer tespit edilerek başarılı bir şekilde yakalandı.

Yakalanan V.Ö., gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü ve ardından cezaevine teslim edildi. Şahıs hakkında yürütülecek hukuki süreçler, cezaevinde devam edecek.