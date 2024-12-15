Esenyurt'ta Şok Eden Olay! Genç Basketbolcu Yaşlı Adamı Katletti

Esenyurt’ta, 16 yaşındaki basketbolcu E.T., kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. E.T., yaşlı adam Mustafa Ergene'ye yumruk attı ve Ergene yere yığıldı. Genç şahıs ise olay yerinden hızla kaçtı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı

Kavganın ardından çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ergene’yi hastaneye kaldırdı ancak yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Daha önce de tartışmışlar

Ergene’nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, olaydan bir gün önce de E.T. ile babası arasında tartışma yaşandığını ancak olaya dair herhangi bir şikayette bulunulmadığını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, E.T.’yi kısa sürede yakaladı.