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Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından alınan kararda, 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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