2019 yılında M.S.A. adlı koca, eşi V.A’ya karşı boşanma davası açtı.

Davada, eşinin özellikle kilosunu bahane göstererek kendisine karşı duygusal şiddet uyguladığı ve bunun cinsel isteksizliğe neden olduğu iddia edildi. Boşanma talebinin yanı sıra, 60 bin lira manevi tazminat talep edildi. Kadın ise karşı dava açarak eşinin kendisini sevmediğini öne sürerek 170 bin lira tazminat talep etti.

Ankara 7. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına karar verirken, kadını haksız buldu ve M.S.A’nın 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararı onadı.