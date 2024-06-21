Z Kuşağı, dijital çağın yeni nesli olarak bilinen ve genellikle 1997 ile 2012 yılları arasında doğan bireyleri ifade eder. Bu kuşağın diğer adı "Zoomers" ya da "Dijital Yerliler"dir. Z Kuşağı, teknolojinin gelişimiyle birlikte doğan ve dijital dünyayı hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getiren bir kuşaktır.

Z Kuşağı'nın özellikleri arasında teknolojiye hakimiyetleri, hızlı öğrenme ve adapte olabilme yetenekleri öne çıkar. İnternet ve sosyal medya platformları, bu kuşağın günlük iletişim ve etkileşim biçimlerini şekillendirir. Ayrıca Z Kuşağı, çeşitlilik ve kültürel farklılıklara daha açık bir tutum sergiler.

Kültürel farklılık gösterdiği gibi Z kuşağının konuşma dili ve kullandıkları kelimeler de farklılık gösteriyor işte bunlardan bazıları...

Müq: Mükemmel

Sista: Kız kardeş

Stalk: Sosyal medyada profilleri incelemek

Manifestlemek: Dileğin gerçekleşmesi için olmuş gibi yapmak

Cringe olmak: Başkası yerine utanmak

Düştüm: Çok beğenilen bir şeyi ifade etmek

Shiplemek: Çiftleri yakıştırmak