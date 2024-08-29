Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Şener, çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

Olayın detayları ve tutuklama

Ankara'da, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz 2024 tarihinde anneannesini rehin alarak silahla vurarak öldürdü. Şener, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şener hakkında "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Cezai sorumluluk ve sağlık raporu

Soruşturma kapsamında, Bilkent Şehir Hastanesi tarafından 29 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen raporda, Bedirhan Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyebilecek bir akıl hastalığı veya zayıflığı bulunmadığı belirtildi. Bu rapor, şüphelinin yargı sürecindeki cezai sorumluluğunu doğrulayan önemli bir belge olarak değerlendiriliyor.

Bedirhan Şener’in, anneannesine karşı işlediği "Kasten Öldürme" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edilecek. Şener'in tutuklanması, toplumda geniş yankı uyandırdı ve olayın detayları merakla bekleniyor. Şüphelinin yargı süreci, adli makamlar tarafından dikkatle yürütülüyor.