Microsoft’un Activision-Blizzard’ı rekor bedelle satın almasının ardından uzun süredir beklenen gelişme gerçekleşiyor olabilir. Call of Duty serisinin klasik oyunlarının Xbox Game Pass’e eklenmesi gündemde. Geçtiğimiz günlerde, serinin eski oyunları Microsoft Store PC platformunda listelendi. Bu durum, Call of Duty 1, 2, 4: Modern Warfare (2007), Modern Warfare 2 (2009), Modern Warfare 3 (2011), Black Ops III, Ghosts, Advanced Warfare ve WWII gibi oyunların Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceği yönünde güçlü işaretler veriyor.

Tarihi gelişme oyuncu ekosistemini genişletebilir

Microsoft’un serinin eski yapımlarını premium abonelik hizmetine dahil etmesi, serinin hayranları için büyük bir fırsat yaratacak. Bu oyunlar, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendiklerinde platformdan muhtemelen kaldırılmayacak ve aboneler diledikleri sürece oynayabilecek.

Black Ops 6 örneği başarıyı gösterdi

Call of Duty: Black Ops 6’nın geçtiğimiz aylarda ilk günden Xbox Game Pass Ultimate ve Game Pass PC kütüphanelerine eklenmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bazı eleştirmenler bu kararın Microsoft gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini iddia etmişti. Ancak Niko Partners Direktörü Daniel Ahmad ve Circana analisti Mat Piscatella, durumun tam tersine, Xbox ekosistemine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ahmad, oyunun Game Pass’e eklenmesinin Xbox ve PC ekosistemine ciddi sayıda yeni oyuncu kazandırdığını ifade ederken, Piscatella da Game Pass desteğinin Black Ops 6 Xbox satışlarına pozitif yansıdığını vurguladı. Bu durum, Microsoft’un geniş oyuncu kitlesi ve abonelik gelirlerini artırma stratejisinin başarılı olduğunu kanıtlıyor.