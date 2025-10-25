Milli sporcu Nesrin Baş, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda rakibini 10-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Nesrin Baş’tan tarihi zafer!

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Nesrin Baş, üst üste üçüncü kez U23 Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

U23’te 4. kez final, 3. kez altın madalya

Nesrin Baş, U23 kategorisinde üst üste dört yıl final görerek dünyada bir ilke imza attı.

Bu dönemde 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu, Türkiye güreş tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Dünya şampiyonalarında 5. madalyasını kazandı

Büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan Nesrin Baş, bu zaferle birlikte kariyerindeki 5. dünya madalyasını elde etti.

Federasyon yetkilileri, Baş’ın istikrarlı performansının Türkiye kadın güreşinin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Finale uzanan zorlu yol

Nesrin Baş, turnuvada sırasıyla:

Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle,

Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla,

Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ise rakibini adeta minderde silip süpürerek 10-0’lık galibiyetle altın madalyayı kazandı.

“Türk güreşinin altın kızı”

Baş, elde ettiği bu başarıyla birlikte Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Milli sporcunun bu tarihi başarısı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı; spor camiası ve vatandaşlar, Baş’ı tebrik mesajlarıyla onurlandırdı.