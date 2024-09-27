İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Güvenlik görüntülerinde, Serhat Akın'ın yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkarken hızla koşarak gelen bir saldırgan tarafından silahla vurulduğu anlar yer alıyor. Görüntülerde, saldırganın silahını ateşledikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı açıkça görülüyor.

Tedavi süreci devam ediyor

Saldırı sonucunda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik güçleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.