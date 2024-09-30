Eski Serie A yıldızı Andrea Capone, 43 yaşında hayatını kaybetti. Cagliari'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Capone 5 yıldızlı Palazzo Tirso Oteli'nde cansız halde bulundu.

İtalya'dan gelen haberlere göre; Capone otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan eski yıldız futbolcunun arabasının anahtarlarını bulamadığı için beş yıldızlı Palazzo Tirso otelinde bir oda tuttuğu ifade edildi.

Polis durumu takip ediyor

Capone'un geceyi iki katlı süitte yalnız geçirdiği öğrenildi. Polis şu anda Capone'un neler yaşadığını bulmak için otelin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Tüm işaretler bir kazaya işaret etse de polis olası herhangi bir cinayet senaryosunu ıskalamak istemiyor.

Cagliari Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonelliği, özverisi ve tutkusuyla her zaman tanınan bir çocuk" denildi.