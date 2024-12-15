OpenAI’nin eski araştırmacılarından Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Balaji, 2024 yılı başında OpenAI’den ayrılmış ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ABD telif hakkı yasalarının ihlal edildiğini öne süren açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

İlk incelemelerde şüpheli durum yok

Yetkililer, Balaji’nin ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini belirtti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı açıklandı.

Balaji’nin, yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal boyutlarıyla ilgili çalışmaları ve eleştirileri, özellikle teknoloji ve hukuk dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.