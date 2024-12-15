Ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın son sağlık durumu hakkında sevindirici haber geldi. Eşi Jülide Kural, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, İnanır’ın 9 aylık tedavi sürecinin sonlarına gelindiğini duyurdu. Kadir İnanır, 3. kez beynine pıhtı atması sonucu ameliyat olmuş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Fizik tedavi süreci devam ediyor

Jülide Kural, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadir'in tedavi sürecinde önemli bir yol katettik. Fizik tedavisi devam ediyor ve durumu giderek daha iyiye gidiyor." dedi. Çiftin sevenlerini üzen sağlık sorunu, zamanla iyileşme sürecine girmiş gibi görünüyor.

Tedavi süreci ve iyiye gidişat

Kadir İnanır, 3. kez beyin pıhtısı atması nedeniyle oldukça ciddi bir operasyon geçirmişti. Uzun süredir hastanede tedavi gören İnanır’ın son sağlık durumu, doktorları ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor.

Kadir İnanır'ın durumunun daha iyiye gittiğini belirten Kural, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere 24 Mart 2024 tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı Kadir. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra, fizik tedavisinin sürmesi için; yeni ve modern konseptli, özenli sevgi dolu yaklaşımıyla Romatem Move Hotel'de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem'e dönüş planladık şimdilik.''

''Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman-sabır-mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima."

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ın son halini, Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu paylaşmıştı. 75 yaşındaki usta sanatçı hakkında açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.