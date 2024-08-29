Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, hem mahalle sakinleri hem de ev sahipleri için büyük bir trajediye dönüştü. Yoğun dumanın etkisiyle dairede bulunan iki kedi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın, apartman sakinleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Eskişehir’in Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde bulunan Çelik Kürek Apartmanı’nın B bloğunda çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının fark edilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı 5. kattaki dairedeki alevler, kısa sürede büyüyerek apartman sakinlerini korkuttu.

Yoğun duman apartmanı sardı

Yangın sırasında yoğun dumanın tüm bloğu sarması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri, binayı hızla tahliye etti. Apartman sakinlerinden bazıları, yoğun dumandan etkilenirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Neyse ki yangın sırasında ciddi bir yaralanma meydana gelmedi; ancak yangın, apartmanın genelinde büyük hasara yol açtı.

Talihsiz kediler kurtarılamadı

Yangın sırasında evde bulunan iki evcil kedi, yangının başlamasıyla dumandan etkilenerek bayıldı. Komşular ve daire sahibi Barış S., kedileri hızla apartmandan çıkararak caddede bulunan özel bir veteriner kliniğine götürdü. Ancak, veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerin ölümü, başta daire sahibi olmak üzere tüm apartman sakinlerini derinden üzdü.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasıyla birlikte apartman sakinleri rahat bir nefes alsa da, daire sahipleri evlerinin yanmış olmasının ve kedilerinin ölümünün verdiği acıyla sarsıldı. Olay yerine gelen yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan daire sakinleri, zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

Eskişehir itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yangının kesin sebebinin belirlenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına alınacak önlemler, yapılan soruşturma sonuçlarıyla birlikte netleşecek.