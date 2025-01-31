ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" her gün saat 16:00'da canlı yayınlanıyordu. Ancak bugün program, normalin aksine banttan yayınlandı. İzleyiciler, "Esra Erol bugün neden canlı yayın yapmadı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Açıklama bekleniyor

Henüz kanaldan veya Esra Erol'dan programın neden banttan yayınlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek.

Esra Erol kimdir?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini açık öğretim fakültesinde tamamlayan Erol, 2003'te televizyon ekranlarına çıkmaya başlamıştır. Cennet Mahallesinden Aldatmak dizilerine kadar birçok projede oyunculuk yapmış, aynı zamanda gündüz kuşağı programları ile büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştır. 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Sunucu ödülünü kazanan Erol, son yıllarda yaptığı programla Altın Kelebek'te En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü kazandı.