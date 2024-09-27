İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen Obezite Polikliniği, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen İzmirlilere yeni bir hizmet sunuyor. Poliklinik, hastaların sağlık durumlarını detaylı tetkikler, boy, kilo ve tansiyon ölçümleriyle değerlendirip, diyetisyen desteğiyle kilo vermelerine olanak sağlıyor. Haftanın iki günü hizmet veren poliklinikte Uzm. Dr. Serkan Çimendağ, Uzm. Dr. Ümit Kan ve Uzm. Dr. Hümeyra Amuca görev alıyor.

Toplumun üçte biri obezite

Dahiliye Uzmanı Dr. Serkan Çimendağ, obezitenin tüm dünyada hızla artan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği'nin bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediğini belirtti. "Obezite, özellikle fiziksel aktivitelerin azalması ve beslenme alışkanlıklarının bozulmasıyla yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de toplumun üçte birinin obez olduğu tespit edilmiştir ve bu durum, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Obezite, önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer alıyor" dedi.

Hastalar, poliklinikte detaylı kan tetkiklerinden geçiyor, ardından boy, kilo ve tansiyon değerleri inceleniyor. Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediği takdirde diyetisyen eşliğinde kişiye özel beslenme programı hazırlanarak, aylık takip süreçleri başlatılıyor.