Aydın'da, 28 Eylül Cumartesi günü belirli mahallelerde yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler açıklandı. Kesintilerin sebebi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak belirlendi. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti detayları

İncirliova'da elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102376 Saat: 08:00 - 12:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Kardeşköy Mh. (4996 Sk, 5033/1, İsmet Paşa Blv, 4988 SK, Yeni Sk, Orta Sk, Kazak Kahve Sk, İzmir Blv) Kuyulu Mh. (Şirin 2. Cd, 4988 SK, İzmir Blv) Mimar Sinan Mh. (5010. Sk, 2451. Sk) Kızılcaköy Mh. Gerenkova Mh. (Köy Yolu, 5103 Sk, İzmir-Aydın Otoyolu)

Efeler'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102379 Saat: 08:00 - 12:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Kardeşköy Mh. (Kanal Yolu Sk, Kazak Kahve Sk)

Nazilli'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102541 Saat: 09:00 - 12:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Arslanlı Mh. (Çeşitli sokaklar, Zafer Cd, Esat Ergüler Blv, Atatürk Cd) Sailer Mh. (Beydağ Nazilli Yolu) Yeşil Mh. (3289/1. Sk) Güzelköy Mh. Bozyurt Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi Kesinti ID: 3103121 Saat: 10:00 - 14:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Değirmendere Mh.

Ek kesintiler - Efeler'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3103137 Saat: 10:00 - 15:00 Kesinti ID: 3103139 Saat: 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk, Aydın Dalama Yolu)



Vatandaşlara bilgilendirme

Kesintilerin, şebeke sisteminin güçlendirilmesi ve bakımının yapılması amacıyla gerçekleştirileceği vurgulanırken, vatandaşların bu süreçte gerekli önlemleri almaları ve kesinti saatleri içinde alternatif planlar yapmaları öneriliyor. İlgili mahallelerde yaşayanların, enerji kesintilerinin etkilerini en az düzeye indirmek için önceden hazırlık yapmaları bekleniyor.