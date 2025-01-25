Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünün Irak'ta 2 askeri öldürmesini kınayarak, örgütün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bakanlık, saldırının PKK'nın bölgedeki tehlikeli varlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

PKK'nın Irak'taki saldırısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturduğunu ve Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Keçeli, bu saldırının PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Keçeli, Türkiye'nin teröre karşı mücadelede Irak ile güçlü bir ortaklık içinde olduğunu ve bu işbirliğine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.