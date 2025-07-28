Ege Üniversitesi akademisyenleri, üniversiteler arası iş birliğiyle önemli bir bilimsel başarıya imza attı. “Yapay Zekâ Destekli Hibrit Biyomekanik Test Cihazı” isimli proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent almaya hak kazandı. Cihaz, yerli üretimle birlikte yüksek hassasiyetli biyomekanik testler yapılmasını sağlayacak.

Proje, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hatice Kübra Yılmaz öncülüğünde; İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’ndan akademisyenlerin katkısıyla hayata geçirildi. Cihaz, çekme, basma, eğme, burma ve yorulma testlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde tek bir sistemde gerçekleştirebiliyor.

Yapay zekâ ile daha hızlı ve doğru testler yapılacak

Yapay zekâ desteği sayesinde geleneksel test yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve hassas analizlerin yapılması mümkün hale geliyor. Geliştirilen cihaz; medikal implantlar, protezler ve biyomalzemeler gibi tıbbi ürünlerin yanı sıra, endüstriyel malzemelerin test edilmesinde de kullanılabilecek.

Cihazın en önemli avantajlarından biri, yurt dışında yüksek maliyetle gerçekleştirilen testlerin artık yerli cihazla yapılabilecek olması. Bu durum test maliyetlerini yaklaşık %50 oranında düşürürken, Türkiye’nin yurtdışına olan bağımlılığını da azaltacak.

Milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten bilim insanlarını tebrik ederek üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon odaklı vizyonuna vurgu yaptı. Budak, “Tam akredite sağlık temalı araştırma üniversitesi olarak milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Hatice Kübra Yılmaz ise cihazın hem bilimsel araştırmalara hem de nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Cihaz, biyomekanik testlerin Türkiye'de daha erişilebilir ve ekonomik hale gelmesini sağlayarak, özellikle sağlık ve mühendislik sektörlerinde yeni fırsatlar oluşturacak.

Geniş uygulama alanı sunuyor

Test cihazı, biyomedikal sektörünün yanı sıra savunma sanayi, otomotiv ve havacılık gibi birçok endüstride de kullanılabilecek. Yerli cihazın uluslararası pazarda talep görmesi, Türkiye’nin mühendislik alanındaki rekabet gücünü artıracak. Aynı zamanda bu teknolojik gelişme, ileri mühendislik yatırımlarını teşvik ederek ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Multidisipliner bilimsel iş birliğinin ürünü olan bu patentli cihaz, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve bilimsel üretim kapasitesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.