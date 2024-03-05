Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Ege Bölgesi Cerrahi Derneği Başkanı ve EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Ersin ile Prof. Dr. Emre Aras Canda yaptı. Kurs, “Cerrahiye Giriş”, “Video Eşliğinde Cerrahi Teknikler” ve “Canlı Cerrahi” oturumları olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca ve Prof. Dr. Emre Aras Canda’nın yaptığı, “Cerrahiye Giriş” oturumunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taylan Özgür Sezer “Kasık bölgesinin laparoskopik cerrahi anatomisi”, Prof. Dr. Özgür Fırat “Laparoskopik sütür teknikleri” ve Prof. Dr. Eray Kara ise “Mesh fiksasyon teknikleri” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Canlı cerrahi ile eğitim

“Video Eşliğinde Cerrahi Teknikler” oturumunun moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Özgür Fırat ve Prof. Dr. Eray Kara üstlendi. Oturumda Prof. Dr. Sinan Ersin “Lap. TAPP”, Prof. Dr. Sabri Melih Paksoy “Lap. TEP”, Prof. Dr. Metin Ertem ise “Nüks hernide laparoskopik onarım” konularında kursiyerlere bilgilendirmelerde bulundu.

Kursun son oturumunda ise Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM)’in desteğiyle Genel Cerrahi Ameliyathanesi ile Konferans Salonu arasında cerrahi canlı yayını yapıldı. Prof. Dr. Taylan Özgür Sezer ve Prof. Dr. Emre Aras Canda tarafından gerçekleştirilen cerrahi girişimler eş zamanlı olarak konferans salonuna yayınlandı.