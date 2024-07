Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2024) sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi “Genel Memnuniyet” sıralamasında puanını 511’a, memnuniyet seviyesini ise en üst nokta olan A plus düzeyine yükselterek, 126 devlet üniversitesi içinde 4’üncü, tüm üniversiteler arasında ise 5’inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gösterdiği üstün performanstan dolayı öğrencilerin rekor oyuyla Gümüş Ödülü’ne layık görüldü.

‘Üniversitemiz öğrencilerden tam not almaya devam ediyor’



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası alanda saygın markalarından birisi konumuna yükselen; tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, öncü araştırma üniversitemizde hayata geçirdiğimiz uygulamalarımız, öğrencilerden tam not almaya devam ediyor. Öğrenci merkezli, bilim öncelikli, şeffaf ve erişilebilir yönetim felsefemiz, huzurlu ve güvenli kampüs ortamımız gençler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. ÜniAr’ın, öğrenci deneyimini zenginleştirmek, yükseköğretim kurumlarının daha öğrenci merkezli olmalarına rehberlik etmek, üniversitelerin stratejik planlarına katkı sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı raporda Üniversitemiz, Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında 511 puanla 4’üncü sırada yer alarak, hayata geçirdiği 90’na yakın öğrenci odaklı uygulamanın sürdürülebilir olduğunu bir kez daha gösterdi. A Plus Memnuniyet düzeyini koruyan üniversitemiz, ülkemizdeki 200 üniversitenin değerlendirildiği genel memnuniyet sıralamasında ise iki basamak ilerleyerek 5’inci sıraya yükseldi. Üniversite olarak, hem ulusal hem uluslararası saygın değerlendirme ve derecelendirme kuruşları tarafından farklı metrik ve yöntemlere dayanılarak hazırlanan analizlerde bilimsel başarı ivmemizi daha ileri noktalara taşımayı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin takdirini kazanmak bizleri oldukça memnun ediyor. Örnek ve öncü çalışmalarımızı yakından takip eden varlık sebebimiz olan gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Öğrenci odaklı projelerimizi sürdüreceğiz”



Rektör Prof. Dr. Budak, “Biz, yönetim anlayışı olarak bugüne kadar hep öğrencilerimizi odak noktası yaparak, onların istek ve taleplerini dikkate alarak, çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün gururla belirtmeliyim ki; Cumhuriyetin ikinci asrında Üniversitemiz, Araştırma Üniversitesi unvanına sahip, Türkiye’nin ilk Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesini almış, Öğrenci Memnuniyetinde A Plus olmuş, Milli Yenilik Ödülüne sahip Türk yükseköğretim sistemimize örnek olan bir üniversite konumuna yükselmiştir. Lisans programlarımızın yaklaşık yüzde 75'i ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. TÜBİTAK bilimsel proje başvuru ve kabul oranlarında ülkemizin zirvesinde yer almaktadır. Önemli sıralama kuruluşlarının listelerinde dünya ölçeğinde her geçen gün başarı ivmesini yükseltmektedir. Sürdürülebilir, erişilebilir, örnek bir yerleşkeye sahiptir. Üniversitemizde öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için farklı alanlara hitap eden 90’ın üzerinde öğrenci topluluğu mevcut. Sağlıktan beslemeye barınmadan teknolojik desteğe öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap üreten tam dijital bir işleyişe sahiptir. Önümüzdeki süreçte de öğrencilerin güvenine layık olmak, öğrenci odaklı araştırma üniversitesi konseptini sürdürmek için vizyoner projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Ülkemizin 69 yıllık bilim çınarı olan Ege Üniversitesinin hedeflerine katkı sağlayan başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

511 genel memnuniyet puani ile A Plus ünivesite

Ege Üniversitesi, devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında 511 genel memnuniyet puanıyla 4’üncü sırada yer aldı. Üniversite genel memnuniyet sıralamasında ise A Plus düzeyde ve 5’inci oldu. Yapılan araştırmada Ege Üniversitesi; Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet kategorilerinde 4’üncü, ‘Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği’ araştırmasında 5’inci, ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ araştırmasında 7’nci ve Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı kategorisinde ise 9’uncu sırada yer aldı. Araştırmaya bu yıl 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 50 bin öğrenci katıldı.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan “Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği”de uygulandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gösterdiği üstün performanstan dolayı öğrencilerin rekor oyuyla Gümüş Ödülü’ne layık görüldü.