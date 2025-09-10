Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi arasında yürütülen İkili Diploma Programı kapsamında İzmir’e gelen Özbek öğrenciler, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversite arasındaki akademik iş birliği ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Andijan Devlet Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tolibjon Madumarov ile her iki üniversiteden akademisyenler katıldı.

Budak: “Türk dünyası ile akademik bağlarımız güçleniyor”

Ege Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Budak, yürütülen programın Türk dünyası ile ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Budak, “Araştırma üniversitesi kimliğimizle, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere pek çok ülke ile akademik iş birlikleri kuruyoruz. Sağlık, mühendislik, ziraat ve temel bilimler gibi farklı disiplinlerdeki köklü birikimimizi uluslararası düzeyde paylaşmayı sürdürüyoruz. Andijan Devlet Üniversitesi ile yürüttüğümüz ikili diploma programı da bu çabalarımızın önemli bir parçası. Öğrencilerimiz ilk iki yıllık eğitimlerini Özbekistan’da tamamladı. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde üçüncü sınıfa başlayarak eğitimlerini burada sürdürecekler. Program sonunda hem üniversitemizin hem de Andijan Devlet Üniversitesi’nin diplomalarına sahip olarak mezun olacaklar,” dedi.

“Farklı kültürlerle etkileşim ufuklarını genişletiyor”

Çift diploma programlarının öğrencilere akademik katkının yanı sıra kültürel bir zenginlik sunduğunu söyleyen Budak, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda kampüsümüzde farklı ülkelerden gelen öğrencileri ağırlıyoruz. Bu süreçte öğrenciler, hem bilimsel anlamda kendilerini geliştiriyor hem de farklı kültürlerle tanışarak ufuklarını genişletiyorlar. Yurt dışından gelen öğrenciler, kendi kültürlerini arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı bulurken, ülkemiz öğrencileri de farklı bakış açıları kazanıyor. Bu etkileşim, öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarına önemli bir katkı sağlıyor. Türk Cumhuriyetleri ile olan bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Ayaz: “Üç yıllık güçlü bir iş birliği”

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, iş birliğinin yaklaşık üç yıl önce başladığını belirterek, süreç hakkında bilgi verdi:

“Bu süre içerisinde Biyoloji Bölümü akademisyenlerimiz, Andijan Devlet Üniversitesi öğrencilerine çevrim içi dersler ve seminerler düzenledi. Ayrıca Özbekistan’dan birçok akademisyen ve lisansüstü öğrenci üniversitemize gelerek laboratuvarlarımızda araştırmalar yürüttü. Birlikte pek çok ortak proje geliştirdik. Çift diploma lisans programımız 2+2 sistemiyle ilerliyor. Öğrenciler ilk iki yıllarını Özbekistan’da tamamladı ve 2025-2026 akademik yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde üçüncü sınıfa başlayacaklar. Bu iş birliği, hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük kazanımlar sağlıyor.”

İki üniversite arasındaki bağ güçleniyor

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Rektör Budak’a kendilerine sundukları destek için teşekkür etti. Prof. Dr. Budak ise Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda, Andijan Devlet Üniversitesi ile yürütülen projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Program kapsamında İzmir’e gelen Özbek öğrenciler, yeni eğitim döneminde EÜ kampüsünde derslerine başlayarak hem akademik hem de kültürel anlamda yeni bir deneyim kazanacak.