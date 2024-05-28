EÜ Büyük Spor Salonu ve EÜ 20 Mayıs Spor Sahasında gerçekleştirilen spor şenliğinde İzmir’deki 3. Yaş Üniversitelerine devam eden 60 yaş ve üzeri öğrenciler katılarak yarıştı. Ege Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri tüm kategorilerde büyük bir başarı göstererek madalyaları topladı.

İzmir’deki 3. Yaş Üniversitelerinin yüksek ilgisi ile yapılan spor şenliğinde, dereceye giren 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri madalyalarını aldı. Şenlikte; 1000 metre yürüyüş, gülle atma, 4x50 metre bayrak yarışı, bocce karşılaşması ve masa tenisi finalleri oynandı.

Ege Üniversitesi 3. Yaş Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sevnaz Şahin, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle ve Ege 3. Yaş Üniversitesi ev sahipliği gerçekleşen ‘İleri Yaşta Egzersiz ve Spor Sempozyumu’ ile spor şenliğimiz başlamıştı. Sempozyuma gösterilen yoğun ilgi bizleri oldukça mutlu etti. Ege 3. Yaş Üniversitesi dışında Karşıyaka 3. Yaş ve Karabağlar 3. Yaş öğrencilerinin yoğun ilgisi ve aktif katılım göstermesiyle etkinliğimiz adeta festivale döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren salonu dolduran izleyicilerle verimli, keyifli, eğitici bir sempozyum gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen bilimsel programın ardından ise katılımcılarımız masa tenisi, yürüyüş, bocce, bayrak yarışından oluşan sportif faaliyetlere katıldılar. Yarışırken eğlenen yeni dostlar edinen 3. yaş öğrencileri son gün koro ve halk dansları gösterisi yaparak gönülleri fethettiler. Bilimsel ve sosyal açıdan dolu dolu geçen üç günün ardından müsabakalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarının takdim edilmesi ile etkinliğimiz son buldu. Yüzlerde gülücüklere, zihinlerde unutulmaz anılara, gönüllerde sıcacık sevgilere sebep olan bu etkinliğin gerçekleşmesinde çok büyük destek olan, kurulduğu yıldan bu güne her zaman Ege 3. Yaş Üniversitesinin yanında yer alan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Sertsöz’e, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gencer’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Seneye ulusal ve uluslararası konuklarımızla bir arada olmak üzere” diye konuştu.

Ödül töreninde keyifli anlar yaşandı

Farklı branşlarda yarışmaların düzenlendiği 3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği kapsamında dereceye giren yarışmacılara ödül takdimi gerçekleştirildi. EÜ Büyük Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninden önce Ege 3. Yaş Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi dans gösterisi sergiledi. Masa tenisi finallerinde Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde birinciler Ege 3. Yaş Üniversitesinden Hülya Uca ve Şeref Çetinalp oldu. Yürüyüş Kadınlar Kategorisinde tüm yaş gruplarında Ege 3. Yaş Üniversitesi sporcuları birincilik madalyalarını topladı. Yürüyüş 60-64 yaş arası Kadınlar Kategorisinde birinci Gülsen Bilgin olurken, 65-69 yaş kategorisinde Serap Ertemçöz, 70-74 yaş kategorisinde Aysel Yıldız ve 75-79 yaş kategorisinde ise birinci Zeliha Dülek oldu. Erkekler yürüyüşte ise 60-64 yaş ile 65-69 yaş gruplarında birincilikleri Ege 3. Yaş Üniversitesi sporcuları aldı. Yürüyüş Erkekler 60-64 yaş kategorisinde birinci Eren Durmaz olurken, 65-69 yaş kategorisinde Ferhan Yıldız, 70-74 yaş kategorisinde Selami Ercan, 75-79 yaş kategorisinde Ali Şanlı ve 80 yaş kategorisinde ise birinci Ümit Türknas oldu. Gülle Atma Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde Ege 3. Yaş Üniversitesi sporcuları Nilgün Bozkurt, Aysel Eren, Sermin Öterbülbül, Eren Durmaz, Hasan Kaplan, İbrahim Çam altın madalya aldı. 4x50 metre bayrak yarışında ise birinciliği Ege 3. Yaş Üniversitesi takımı elde etti.

Ödül töreninin ardından bütün yarışmacılar ve seyirciler sahneye inerek dans ettiler. Keyifli anların yaşandığı 3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği son buldu.