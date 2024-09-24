Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, "Kültür, Dil ve İletişim; Ortak Yansımalar" başlıklı önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ve dilsel bağların konuşulduğu etkinlikte, akademisyenler iki ülke arasındaki ortak değerlere dikkat çekti. Konferansta Özbekistan'dan gelen konuk akademisyenlerle iş birliği anlaşmaları da imzalandı.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki güçlü kültürel bağlar

Konferans, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Füsün Topsümer, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nahit Erdem Köker, öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ve Özbekistan’dan gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler ve dilin iletişimdeki rolü üzerine önemli paylaşımlara sahne oldu.

“Aynı kültürden besleniyoruz”

Prof. Dr. Aylin Göztaş, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan’ın ortak bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı. Göztaş, “Dil ve edebiyat alanında aynı kültürden besleniyoruz. Özbek kökenli olan 'Leyla ile Mecnun' hikâyesi, her iki kültürde de önemli bir yere sahiptir. İletişimimizi dil üzerinden geliştirirsek, ortak değerlere daha görünür bir şekilde ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ortak projeler için protokoller imzalandı

Konferans kapsamında Özbekistan Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi ve Ürgenç Ranç Teknoloji Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokol anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalarla birlikte, her iki ülkenin akademik kurumları arasında gelecekteki projelere zemin hazırlandı.

Teşekkür belgeleriyle kapanış

Konferansın sonunda tüm katılımcılara "Teşekkür Belgeleri" takdim edildi. Bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkileri güçlendirme açısından büyük öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulandı.