Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma Sert’in yürütücülüğünü üstlendiği “Radyoterapi Uygulanan Yaşlı Kanser Hastalarında Kullanılabilecek Sanal Gerçeklik Teknolojisi Oluşturulması” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje, yaşlı kanser hastalarının radyoterapi sürecini sanal gerçeklik teknolojisi ile iyileştirmeyi amaçlıyor.

Rektör Budak’tan destek ve tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yakından incelemek üzere Doç. Dr. Fatma Sert’i makamında ağırladı. Budak, sağlık sektöründe sanal gerçeklik ve yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu yenilikleri vurgulayarak, “Yapay zeka teknolojilerinin sunduğu algoritmalar, hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Kanser tedavisi gören yaşlı hastaların yaşam kalitelerini artıracak ve onkolojik rehabilitasyonlarına katkı sağlayacak bu projeyi tebrik ediyorum” dedi.

Daha etkili kanser tedavisi

Doç. Dr. Fatma Sert, projenin amacını şöyle açıkladı: “Radyoterapi uyum sıkıntıları ve kaygıları yaşayan yaşlı kanser hastalarımız için yerli ve anadilimizde düzenlenmiş, maliyeti düşük bir teknolojik yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisinin klinikte kullanılabilirliğini, yaşlı bireylerde anlaşılabilirliğini ve tedavi sürecindeki kaygı etkilerini araştıracağız.” Sert, yaşlanan dünya nüfusu ve artan kanser vakaları göz önüne alındığında projenin büyük bir değer taşıdığını belirtti.