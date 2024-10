Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu'nun liderliğinde yürütülen "Etik ve Sorumlu Taşımacılık ve Elleçleme" (EARTH) projesi, Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Proje, uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uluslararası iş birliği

Ege Üniversitesi’nin ERASMUS + KA220 projesi olan EARTH, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) lojistik uygulamalara entegre etmeyi amaçlıyor. Proje, Ege Üniversitesi öncülüğünde, Almanya, İtalya, İrlanda, Danimarka ve Polonya gibi ülkelerden prestijli akademik ve kurumsal ortaklarla yürütülecek. Projenin temel hedefi, lojistik sektöründe sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak ve etik taşımacılık yöntemlerini teşvik etmek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye olan katkılarından dolayı Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu ve ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Budak, bu projenin sürdürülebilir lojistik ve taşımacılık alanında önemli bir adım olduğunu ve uluslararası iş birliklerini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Lojistik eğitiminde sürdürülebilir dönüşüm

Proje hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu, lojistik alanındaki sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. “EARTH projesi, lojistik sektöründe sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve eğitimde inovasyonun sağlanması ihtiyacından doğdu. Proje, lojistik eğitiminin geliştirilmesi ve etik taşımacılık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yola çıktı,” diye konuştu.

Aracıoğlu, projenin uluslararası ortakları arasında Polonya’dan University of Szczecin (US), Almanya’dan FH Münster University of Applied Sciences, İtalya’dan AILOG gibi kurumların yer aldığını belirtti. Ayrıca projede Türkiye’den Ege Üniversitesi, İrlanda’dan Momentum Marketing Services Limited (MMS), Polonya’dan Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej (SWTP), Danimarka’dan European E-learning Institute (EUEI) yer alacak.

Türkiye’den geniş akademik katılım

Projede, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu yürütücü olarak görev alırken, üniversitenin diğer bölümlerinden de akademisyenler projeye önemli katkılar sunuyor. Prof. Dr. Özge Andıç Çakır (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Fırat Sarsar (Eğitim Fakültesi), Dr. Öğr. Üyesi Ali Erhan Zalluoğlu ve Araş. Gör. Dr. Hakan Erkal, proje kapsamında araştırmacı olarak görev yapacak.