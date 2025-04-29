Euro-Party, 30 Nisan Salı gecesi Cliff Venue'de Avrupa müzikleriyle nostaljik bir gece sunacak. Etkinlik saat 22:00'de başlayacak.

Euro-Party ile geçmişe müzikal yolculuk

İzmir gece hayatının renkli etkinliklerinden biri olan Euro-Party: Geçmişe Yolculuk, 30 Nisan 2025 Salı günü Cliff Venue'de müzikseverlerle buluşuyor. Avrupa'nın ikonik müziklerinden oluşan geniş repertuvarıyla nostaljik bir gece yaşatmayı hedefleyen etkinlik, saat 22:00'de başlayacak.

Avrupa müziğiyle dans dolu bir gece

Etkinlikte 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin sevilen Avrupa hitleri seslendirilecek. Euro-Party, dans ritimleri ve eğlenceli atmosferiyle katılımcılara geçmişin müzik dolu ruhunu yeniden hissettirecek. İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen geceye, temalı kıyafetler ve dans performansları da renk katacak.

30 Nisan Çarşamba Euro-Party etkinlik bilgileri:

Etkinlik: Euro-Party: Geçmişe Yolculuk

Tarih: 30 Nisan 2025 Salı

Saat: 22:00 Tekir 30 Nisan’da Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde

Mekan: Cliff Venue, İzmir

Cliff Venue Resmi Instagram Sayfası

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