SEDDK, ağır hasarlı araç tanımını yeniden düzenledi. Yeni kriterlerle yüzde 60'tan fazla hasar alan araçlar trafiğe çıkamayacak. Detaylar haberimizde.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araçlardaki ağır ve tam hasar tanımlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, rayiç bedelin yüzde 60'ını aşan hasarlar artık "ağır hasar" kapsamına alınacak. Hasar tespit süreci ise sadece ruhsatlı eksperler tarafından yürütülecek.

Yeni kriterlerle sektörde uygulama birliği hedefleniyor

SEDDK, ağır hasarlı araç tanımında yaptığı güncelleme ile sektör genelinde ortak uygulamaların oluşmasını hedefliyor. Artık bir aracın ağır hasarlı sayılması için rayiç değerinin yüzde 60'ını aşan bir hasar alması veya belirlenen kritik parçalarının zarar görmesi yeterli olacak. Önceki düzenlemede bu oran yüzde 70'ti.

Tam hasarlı araçlar nasıl belirlenecek?

Yeni tanıma göre, bir aracın "tam hasarlı" kabul edilebilmesi için yalnızca hasarın büyüklüğü değil, aynı zamanda onarılamaz durumda olması gerekiyor. Rayiç değerin tamamını aşan ve tamir edilemeyecek durumdaki araçlar tam hasarlı olarak sınıflandırılacak ve trafiğe çıkamayacak.

Ağır hasarlı araçlar trafikten men edilecek

Yeni uygulamayla birlikte, ağır hasarlı olarak belirlenen araçların trafikte kullanılabilmesi için "trafikten çekilmiştir" ibaresinin yer aldığı resmi belgelere sahip olması gerekecek. Bu belge, alım-satım işlemleri sırasında da zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin amacı, ikinci el araç piyasasında yaşanan bilgi eksikliklerinin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek.

Ekspertiz yetkisi sadece ruhsatlı eksperlerde olacak

Ağır ve tam hasar tespiti yalnızca Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'ne göre ruhsat sahibi olan sigorta eksperleri tarafından yapılabilecek. Bu adım, ekspertiz süreçlerinin şeffaf ve güvenilir biçimde yürütülmesini sağlayacak.

SBM üzerinden dijital takip sistemi

Tüm hasar tespit işlemleri artık dijital ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemine kaydedilecek. Bu sayede araçların geçmişine dair veriler güvenli şekilde saklanacak ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşması kolaylaşacak.