Araştırma, ev işlerinin fiziksel ve mental sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Bu çalışma, ev işlerine aktif olarak katılan erkeklerin, ev işi yapmayanlara kıyasla daha uzun bir yaşam süresine sahip olabileceğini gösterdi.

Araştırma bulguları ve etkileri

Araştırmanın bulguları, ev işlerinin yalnızca evdeki düzeni sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda fiziksel aktivite ve mental sağlık üzerinde de önemli olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Ev işlerine katılan erkeklerin, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarının iyileştiği ve bu durumun yaşam sürelerini uzattığı belirtildi. Rotterdam Üniversitesi'nin çalışması, ev işlerinin erkekler için sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçası olabileceğini gösteriyor ve toplumsal cinsiyet rollerinin ötesinde sağlık ve yaşam kalitesi üzerine düşündürücü veriler sunuyor.