Evden çalışırken, uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturmak boyun ağrılarına neden olabilir. Ancak endişelenmeyin! Basit boyun egzersizleri ile bu rahatsızlıkları hafifletmek mümkün. Ayrıca, bu egzersizler gün içinde sıkılmadan molalar vermenize de yardımcı olur. İşte evde uygulayabileceğiniz 10 etkili boyun egzersizi:

1. Omuzlarla daire çizme

Boyun kaslarınızı rahatlatmak için klasik ama etkili bir hareket: Omuzlarınızı geriye doğru daire şeklinde çevirin. Her hareketle kaslarınızın gevşediğini hissedeceksiniz.

2. Omuzları kulaklara çekme

Dik durarak omuzlarınızı kulaklarınıza doğru kaldırın ve 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Boynunuzdaki gerginliği azaltmaya yardımcı olacaktır.

3. Kürek kemiklerini yaklaştırma

Ellerinizi belinize yerleştirip kollarınızı geriye doğru açarak kürek kemiklerinizi birleştirmeye çalışın. 5 saniye bekleyerek gevşeyin.

4. Başı yana çekme

Bir elinizi sandalyenizin alt kısmına tutarak, diğer elinizle başınızı yana doğru çekin. 30 saniye boyunca rahatlayın.

5. Öne doğru yaylanma

Bir duvar köşesine geçip T harfi şeklinde durarak, ellerinizi duvara yerleştirin. Kollarınızı kaldırmadan ve topuklarınızı yerden kaldırmadan, vücudunuzu öne doğru yaylayın.

6. Çeneyi göğüse değdirme

Dik bir şekilde otururken başınızı öne eğin ve çeneyi göğsünüze değdirmeye çalışın. Ardından yavaşça başınızı kaldırarak düz duruma gelin.

7. Başı arkaya doğru yatırma

Başınızı arkaya doğru yatırarak boynunuzu gerin. Ardından yavaşça başınızı tekrar dik pozisyona getirin. Bu hareket, sık yapılan rahatlatıcı egzersizlerden biridir.

8. Başı yana eğme

Dik otururken başınızı yana doğru eğip, ardından tekrar dik pozisyona gelin. Bu hareket, boyun kaslarınızın esnemesine yardımcı olur.

9. Başı geriye itme

Alnınıza her iki elinizi koyarak başınızı geriye doğru itin. 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalın ve rahatlamaya çalışın.

10. Başı öne itme

Başınızın arkasına ellerinizi yerleştirip, başınızı öne doğru itin. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyerek boyun kaslarınızı gevşetin.