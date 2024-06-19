Evde spor yapmanın ekonomik olması ve zaman kısıtlaması yaşayanlar için ideal bir seçenek olması, bu alanda ilginin artmasını sağladı.

Evde spor yapmanın maliyeti, kullanılacak malzemelere göre değişiklik gösteriyor. Evde giriş seviyesinde yapılabilecek aktiviteler için gerekli olan ürünlerin maliyeti yaklaşık olarak bin 500 lira civarında seyrediyor. Temel ürünler arasında yoga matı, pilates topu, atlama ipi, dambıl ve barfiks çubuğu gibi ekipmanlar bulunuyor. Örneğin, yoga matının fiyatı 100 ila 2 bin 500 lira arasında değişirken, başlangıç seviyesindeki pilates toplarının fiyatı 200 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıkabiliyor.

Evde spor yapmanın maliyet açısından spor salonlarına göre daha avantajlı olduğunu belirten spor antrenörü Şevval Karaaslan, bu dönemde insanların iş dışındaki vakitlerini evde sporla değerlendirmeye başladığını vurguladı. Evde sporun maliyet açısından spor salonlarına kıyasla daha düşük olduğunu ifade eden Karaaslan, aynı zamanda evde sporun esnekliği ve kolaylığından da bahsetti. Evde spor yapmanın ekonomik olması, spor salonundaki ekipmanlara erişimin zorluğunu da bertaraf ediyor.

Yoga eğitmeni Deniz Okumuş da evden yapılan spor programlarına olan ilginin arttığını ve çevrim içi derslere katılımın "inanılmaz" derecede yükseldiğini belirtti. Trafik sorunu yaşamak istemeyenlerin ve zamanı kısıtlı olanların evden spor programlarına katılmayı tercih ettiğini ifade eden Okumuş, bu programlara katılanların yaş aralığının geniş olduğunu söyledi.

Evde spor yapmanın maliyeti ve avantajları göz önüne alındığında, spor yapmak isteyenlerin evdeki basit ekipmanlarla uzun yıllar boyunca aktif bir yaşam sürdürebileceği açıkça görülüyor. Özellikle Covid-19 salgını sonrası evde sporun yaygınlaşması, sağlıklı yaşam için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.