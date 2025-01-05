Eyüpsultan’dan Acı Haber Polis Memuru Kazada Şehit Oldu

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen üzücü olayda, motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, seyir halindeki bir otomobille çarpıştı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, Emirhan Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan polis memurları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Emirhan Aramış, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hafif yaralanan diğer polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit polis için cenaze töreni düzenlenecek

Şehit polis memuru Emirhan Aramış için bugün saat 11.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Aramış’ın naaşı, memleketi Balıkesir’de toprağa verilecek.