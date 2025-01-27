"Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi... Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi..." Uğur Mumcu

Bu sözler, baskılara karşı direnen insanların kalbinden kopup gelen bir çağrıdır. Bir anı, bir mücadele ve bir hatırlanma isteğidir. Bu sözlerde, bir gün halkın kalbine kök salacak ve onların kulaklarında yankılanacak bir direnişin umut dolu yankısı vardır.

Ayrıca bu sözler, şehitlerin ve gazilerin anılarını yaşatmak için bir çağrıdır. Onların mezarlarında açacak güller, sadece birer çiçek değil, aynı zamanda onların mücadelesinin ve fedakarlıklarının sembolüdür. Bu güller, halkın kalbinde derin kökler salacak ve onların hatırlanmalarını sağlayacak. Unutulmayı reddeden bu anılar, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak ve onların mücadelelerini yaşatacaktır.

"Ey halkım unutma bizi..." Bu çağrı, halkın bilinçlenmesi ve mücadelelerin anlamını kavraması içindir. Halkın, bu direnişçilerin fedakarlıklarını unutmaması, onların mirasını yaşatmak için önemlidir. Bu çağrı, zulme karşı direnişin, adaletsizliğe karşı mücadelenin ve özgürlüğe duyulan arzunun güçlü bir hatırlatıcısıdır. Halk, bu çağrıyı unutmaz ve hatırlar, mücadelelerinin değerini ve önemini anlar.

Bir gün gelecek güzel günlerin ümidi gizlidir. Mezarlarında güller açacak olanların umutlarını ve hayallerini yansıtır. Onların sesleri, halkın kulaklarında yankılanacak ve geleceğe dair umut dolu mesajlar taşıyacaktır. Bu umut, halkın kalbine kök salacak ve onların direnişçi ruhunu yaşatacaktır.

Türkiye'nin en tanınmış gazetecilerinden birisi olan Uğur Mumcu, 1993 yılında suikast sonucu hayatını kaybetti. Mumcu, Cumhuriyet gazetesinde çalışırken, özellikle siyasi ve sosyal konularda derin analizler yapmış ve Türkiye'nin demokrasi ve laiklik değerlerini savunmuştur.

Mumcu'nun yaşama veda etmesi, Türkiye'nin medya dünyasında büyük bir boşluk bırakmış ve gazetecilik mesleğindeki mücadelesinin önemini vurgulamıştır. Onun yazıları ve araştırmaları, günümüzde de genç gazeteciler ve akademisyenler tarafından hala tazeliği korumaktadır.

Uğur Mumcu’nun hafızalarımızda yer edinen sözlerini sizlerle paylaşıyorum:

Ben Atatürkçüyüm... Ben, cumhuriyetçiyim... Ben lâikim... Ben antiemperyalistim... Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım... Ben insan hakları savunucuyum...

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz.

Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur.