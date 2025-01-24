Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de yaşanan trajik yangın, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, yangın güvenlik sistemlerine olan talebi de artırdı. Faciada 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bireyler ve işletmeler, yangın tüpleri ve otomatik söndürme sistemleri gibi ekipmanları temin etmek için harekete geçti.

Talep patlaması: “Önlemleri daha önce almalıydık”

Yangın güvenlik ekipmanları satışı yapan ve aynı zamanda eğitmen olan Vahit Erkan, olay sonrası taleplerin inanılmaz derecede arttığını ifade etti. Erkan, "Ne yazık ki, millet olarak genellikle bir sorunla karşılaşmadan önlem almıyoruz. Şimdi ise insanlar evleri, arabaları ve iş yerleri için yangın tüpü talep ediyor. Ancak keşke bu trajedi yaşanmadan önce gerekli önlemleri almış olsaydık" dedi.

Periyodik kontrollerin önemi

Erkan, yangın güvenliği için sistemlerin düzenli kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

6 ayda bir kontrol: Yangın sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Yangın sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Yılda bir kapsamlı inceleme: Algılama sistemleri ve yangın tüplerinin işlevselliği kontrol edilmeli.

Algılama sistemleri ve yangın tüplerinin işlevselliği kontrol edilmeli. 4 Yılda bir dolum: Yangın tüplerinin dolum işlemleri düzenli olarak yapılmalı.

Yangın faciasında siren ve algılama sistemlerinin çalışmamasının trajediyi büyüttüğüne dikkat çeken Erkan, "Bu sistemler çalışsaydı birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi" dedi.

Yangın ekipmanlarının fiyatları nasıl?

Erkan, yangın tüpleri fiyatları hakkında bilgi verirken şu detayları aktardı:

Araç Tüpü: 350 TL.

350 TL. 2 Kilogramlık Tüp: 500 TL.

500 TL. 6 Kilogramlık Tüp: KDV dahil 1.000 TL (50 metrekarelik alanlar için uygun).

Daha büyük sanayi tipi tüpler ise endüstriyel alanlarda kullanılıyor.

Denetimler sıkılaşıyor

Bolu’daki yangın sonrası belediyelerin, oteller ve diğer işletmelere yönelik denetimlerini artırdığı belirtiliyor. Halk otobüslerinden binalara kadar yangın güvenliği önlemleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Erkan, işletmelere iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla çalışmayı tavsiye ederek, “Bu uzmanlar, gerekli yönlendirmeleri yaparak yangın risklerini minimize etmek için detaylı bir rehberlik sunuyor” dedi.