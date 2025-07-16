Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, bazı basın yayın ve sosyal medya organlarında yer alan “Mehmet Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bir gazetede yer alan “Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haberin, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve yanlış bir şekilde aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”