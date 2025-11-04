İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya üzerinden “fal, büyü, muska” bahanesiyle vatandaşları dolandıran 62 kişi yakalandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar ederek tehdit ve şantajla para istedikleri tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ DEV OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek, “fal bakma, büyü bozma, muska yazma” gibi gerekçelerle dini duyguları istismar ettikleri tespit edildi.

MAĞDURLARA TEHDİT VE ŞANTAJLA PARA İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipte, zanlıların bazı mağdurlardan kişisel bilgilerini kullanarak tehdit ve şantajla para talep ettikleri ortaya çıktı.

Elde ettikleri kazançları farklı hesaplara yönlendiren şüpheliler, sahte profiller ve kurgusal hikâyeler üzerinden mağdurları kandırdı.

62 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonda 62 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda:

2 POS cihazı,

62 cep telefonu,

73 SIM kart,

3 dizüstü bilgisayar

ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları internet üzerinden “fal, büyü, muska” vaadiyle para talep eden kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Uzmanlar ayrıca, bu tür dolandırıcılıkların dijital mecralarda artış gösterdiğini ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.