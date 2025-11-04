Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 5 Eylül Ortaokulu’nun dört yıl önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kısmının yerine yenisi yapılmadı. Okulun bin 300 öğrencisi 19 derslikte eğitim görüyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 5 Eylül Ortaokulu’nun B bloğu, dört yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı ancak yerine bugüne kadar yenisi yapılmadı.

Yaklaşık bin 300 öğrenci 19 derslikte eğitim görüyor. Okulda ayrıca 74 öğretmen ve 3 idareci de görev yapıyor.

Eğitim İş Sendikası Nazilli Temsilcisi Abdullah İçöz ise sorunun temel nedeninin yeni okul yapılmaması olduğunu belirterek, "Okul yetersiz olduğu için sabahçı ve öğleci olmak üzere iki öğretim yapılıyor. Öğrenciler karanlıkta okula gelmek zorunda kalıyor. Dört yıl önce yıkılan 16 derslikli binanın yerine hâlâ yenisi yapılmadı" dedi.

İçöz, 200 bin nüfuslu bir ilçede bin 300’ün üzerinde öğrencisi olan bir okulun bu koşullarda eğitim vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Veliler ve sendika temsilcileri de 5 Eylül Ortaokulu’na yeni bina yapılması için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.