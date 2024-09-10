EA Sports'un yeni futbol oyunu FC 25, futbolseverler için birçok yenilikle geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, oyun 700'den fazla takım ve 120'den fazla stadyumu barındıracak. Bunlar arasında dünyanın en büyük kulüpleri ve ligleri de bulunuyor. Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, CONMEBOL Libertadores gibi büyük liglerin yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi prestijli turnuvalar da oyunda yer alacak.

Kulüplerle yeni anlaşmalar yapıldı

FC 25, futbol dünyasında gerçeğe en yakın deneyimi sunmayı hedefliyor. EA Sports, AS Roma, SSC Napoli, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerle yeni ortaklık anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalar, kulüplerin tüm detaylarını oyuna taşıyarak, oyunculara daha özgün bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu ve Galatasaray'ın Rams Park stadyumları da dahil olmak üzere, 120’den fazla stadyum oyunda yer alacak.

FC 25, yalnızca erkek futbolu değil, kadın futbolunu da ön planda tutuyor. Kadın futbol ligleri ve takımları, ilk kez Kariyer modunda yer alacak. Barclays Kadınlar Süper Ligi, Fransız Arkema Ligue 1, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi gibi liglerin yanında, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi de oyuna dahil ediliyor.

Yeni taktik motoru FC IQ

Oyun ayrıca HyperMotionV teknolojisi ile oyuncu hareketlerini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yeni taktik motoru FC IQ, takımların nasıl oynadığını yeniden tanımlayarak, stratejik kontrol ve oyuncu rollerine daha fazla önem verecek.

Son olarak, FC 25'e 21 yeni futbol efsanesi ekleniyor. Gareth Bale, Gianluigi Buffon ve Aya Miyama gibi ikonlar oyuna dahil edilecek ve oyuncuların Ultimate Team modunda kullanabilecekleri yeni kahramanlar olacak.