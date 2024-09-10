John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, aksiyon ve gerilim türündeki yeteneklerini, Jonathan Maberry'nin Joe Ledger roman serisini bir TV dizisine dönüştürme projesiyle genişletmeyi planlıyor. Joe Ledger, eski bir ordu komandosu ve Baltimore polis dedektifi olan kahramanının, terör tehditlerine ve biyolojik silahlarla ilgili olaylara karşı savaş veren özel bir timi yönettiği bir hikaye etrafında gelişiyor. Stahelski'nin bu projede, sinema ve televizyonun aksiyon-gerilim türlerine olan hakimiyetini, bu popüler roman serisine aktarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Yönetmen süreci başlattı

Stahelski, 87Eleven Entertainment yapım şirketi aracılığıyla romanları ekrana taşıma sürecine başladı. Aksiyon ve dövüş sanatlarına aşina olan yönetmen, başta The Crow ve The Matrix filmlerinde dublörlük yaparak bu alanda kariyerine başladı. Daha sonra Keanu Reeves'in başrol oynadığı ve dünya çapında fenomen haline gelen John Wick serisinin yönetmeni olarak aksiyon dünyasında önemli bir yer edindi.

Maberry, Stahelski ile yaptığı işbirliğinden memnun

Maberry'nin Joe Ledger romanları, yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve karmaşık karakter yapılarıyla tanınıyor. Bu projede Maberry'nin de Stahelski'yle yaptığı işbirliğinden duyduğu memnuniyet dikkat çekiyor. Yazar, Stahelski'nin kitapları yalnızca okumadığını, aynı zamanda karakterleri derinlemesine anladığını ve bu projede vizyon sahibi bir partner olduğunu belirtti. Maberry, "Hollywood'da benimle aynı bakış açısına sahip biriyle tanışmamıştım" diyerek yönetmenle olan işbirliğini övdü.

Stahelski, aksiyon sahnelerine hakimiyeti ve vizyonu ile Joe Ledger dünyasını TV ekranlarına taşıyarak yeni bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. John Wick'in dünyasında geliştirdiği karakter derinliği ve aksiyon sahnelerindeki başarısı göz önünde bulundurulursa, Joe Ledger serisinin de benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.