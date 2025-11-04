Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü İbrahim Aras (51) hayatını kaybetti.
KAZA ŞAHMELEK RAMPASINDA MEYDANA GELDİ
Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı yolu 12’nci kilometresinde, Şahmelek rampası mevkisinde meydana geldi. Kütahya yönünden Tavşanlı istikametine giden İbrahim Aras (51) yönetimindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet İlçi idaresindeki 54 SH 480 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR’ın altına girerek adeta demir yığınına dönüştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Ancak yapılan ilk kontrolde İbrahim Aras’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Ahmet İlçi’nin ifadesine başvuruldu. Aras’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kütahya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, gece saatlerinde uzun yolda seyir eden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle TIR ve ağır tonajlı araçların arkasında güvenli takip mesafesi bırakılması gerektiği vurgulandı.