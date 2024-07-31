ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede bıraktı. Son açıklamasında, faiz oranını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. Bu karar, Fed'in son 8 toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamasıyla birlikte geldi.

Fed’in para politikası karar metninde, son aylarda enflasyon oranında biraz ilerleme kaydedildiği belirtilirken, ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiği vurgulandı. Ancak, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının arttığı, ancak hala düşük seviyelerde kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun gerilemesine rağmen hala yüksek seyrettiği belirtilerek, “Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi.” denildi. Fed, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefine ulaşmayı sürdürülebilir bir hedef olarak belirledi.

Faiz artışı ve ekonomik görünüm

Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirerek faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bu artışlarla birlikte, politika faizi 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Son olarak Temmuz 2023'te 25 baz puanlık bir artış yapılmıştı.

Son kararla birlikte, Fed faiz oranlarını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve risklere karşı dikkatli olunduğu vurgulandı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak, son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.