Selçuklu Fen Lisesi'nde öğrencilerin hem eğitim hem de spor alanlarında daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için yapılan bu projeyle, gençlerin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Kapalı spor salonunda, basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlar için antrenman yapılabilecek alanlar yer alırken, suni çim saha da futbol ve diğer açık hava sporları için uygun zemin sunuyor. Ayrıca, tesis içerisinde bulunan soyunma odaları, öğretmenler odası ve duş alanları, öğrencilere daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor.S

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu projeyle sadece fiziksel alanların değil, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerinin de desteklendiğini vurguladı. “Eğitim sadece derslerle sınırlı değildir. Öğrencilerimizin sporda da başarı elde edebileceği ortamları oluşturmak, onların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlar. Bu nedenle, sporun eğitimin bir parçası olduğuna inanıyor ve bu projeyi gerçekleştirdik. Bu alandaki tüm imkanların modern bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin gelişimini desteklemek açısından büyük bir önem taşıyor,” diye ekledi.

Bu yatırımın sadece Selçuklu ilçesine değil, Konya genelinde de eğitim ve spor alanlarına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Başkan Pekyatırmacı, tesisin öğrenciler için çok değerli bir alan oluşturduğunu ve bu tür projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.